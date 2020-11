L'US Air Force veut équiper ses avions de «rayons de la mort»

TALWS, pour Tactical Airborne Laser Weapon System, système d'arme laser tactique aérien: c'est le nom de l'équipement développé par l'entreprise Lockheed Martin pour le compte du laboratoire de recherche de l'US Air Force. Il s'agit d'une arme laser montée sur un pod (ou nacelle de désignation).

«Monté sur le fuselage ou l'aile d'un avion de combat, le TALWS pourrait abattre des missiles air-air et sol-air entrants. Un autre programme, le Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), sera utilisé pour informer le TALWS», explique Popular Mechanics.

Face aux missiles ennemis, les avions de chasse ne disposent le plus souvent que de «défenses passives», telles que des leurres thermiques ou des bandes d'aluminium qui peuvent désorienter les systèmes radars des missiles.

À l'inverse, certains véhicules terrestres et navires militaires sont déjà équipés de «défenses actives», c'est-à-dire d'armes capables de détecter automatiquement un projectile ennemi et de le détruire, comme le système israélien Trophy.

Majeur laser

Dans un premier temps, le TALWS devrait être déployé sur des avions non-furtifs et donc plus vulnérables face aux missiles ennemis. Il est d'ailleurs peu adapté aux avions furtifs car il risquerait de les rendre plus détectables par les radars.

Le laser présente plusieurs avantages: plus précis, il peut tirer tant que sa batterie n'est pas déchargée et, se déplaçant à la vitesse de la lumière, les missiles ne peuvent pas l'éviter. Mais aussi des inconvénients: il est moins efficace de loin ou par mauvais temps, et doit rester un certain temps sur sa cible pour la détruire.

«À terme, une arme comme le TALWS équipera presque tous les avions de combat. […] Les lasers deviendront plus puissants [et] capables d'attaquer [des] avions ennemis. [Ils] permettront aussi d'engager des cibles au sol et, selon certains experts, d'abattre des missiles balistiques peu de temps après leur lancement», prédit Popular Mechanics.