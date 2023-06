Une usine à 6 milliards de dollars projette de produire de l'essence grâce au vent

Lorsqu'il s'agit de l'éolien, tout le monde peut au moins s'accorder sur le fait que le vent ne pollue pas. Mais est-il capable de produire des carburants polluants? Le magazine Forbes s'est intéressé au cas d'une usine bien particulière installée au Chili, près de la pointe sud de la Patagonie, sur les côtes du détroit de Magellan. Son but: produire de l'essence grâce à l'éolien.

À première vue, le projet peut paraître étrange. Pourtant, Porsche et l'entreprise parapétrolière américaine Baker Hughes lui apportent un soutien financier: le premier a investi 100 millions de dollars (93 millions d'euros) dans Highly Innovative Fuels Global –société d'e-carburants qui gère l'usine; le second a injecté 260 millions de dollars en 2022.





Comment l'usine, qui porte le nom de Haru Oni, compte-t-elle s'y prendre pour produire ce que Forbes appelle «de l'essence plus verte»? Tout commence avec le vent, donc. Celui-ci fait tourner des électrolyseurs, qui permettent de séparer l'hydrogène de l'eau. L'hydrogène est ensuite associé à du dioxyde de carbone (CO 2 ) recyclé. Une réaction génère ensuite des hydrocarbures synthétiques, impossibles à différencier de l'essence d'origine fossile. Certes il y aura toujours du CO 2 qui sortira des voitures qui utilisent cette énergie, «mais c'est un début», estime Forbes.

2.000 mégawatts, 24 heures sur 24

Pourquoi construire l'usine dans ce lieu coupé du monde? Il y a d'abord une raison météorologique. À cet endroit de la Patagonie, l'air froid de l'Antarctique et le souffle chaud du Pacifique se rencontrent. En résulte un vent fort, qui permet aux turbines d'atteindre 75% d'efficacité, contre une moyenne de 45% pour des fermes à éoliennes texanes.

Ensuite, parce que HIF Global cherche à installer des milliers d'éoliennes dans cette région. Avec un tel nombre, le Chili pourrait devenir un grand exportateur de gazole, souligne Forbes. Toutefois, la Patagonie n'étant pas la région la plus simple d'accès, l'entreprise projette de construire sa première usine à destination de l'exportation mondiale au Texas, près des raffineries et plateformes chimiques.

C'est dans le comté américain de Matagorda, non loin de Houston, que l'entreprise compte donc ériger son usine. Selon Meg Gentle, directrice exécutive du conseil d'administration de HIF Global, celle-ci coûtera près de 6 milliards de dollars, pour une production journalière estimée à 14.000 barils de carburant (en sachant que la production quotidienne mondiale est d'environ 100 millions de barils).

Elle sera également gourmande en électricité, avec une demande constante en électricité de 2.000 mégawatts. À titre de comparaison, en France, selon Engie, un foyer consomme environ 4.700 kilowatts en un an. Pour que la part d'énergie éolienne de HIF Global soit mise sur le réseau, Meg Gentle souligne qu'il faudra acheter la production de parcs éoliens d'une capacité de pointe de 5.000 mégawatts –en prenant en compte que le vent ne souffle que 45% du temps dans la région. Ce qui nécessitera quelque 1.000 turbines.