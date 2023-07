Dans une usine Ford, la fausse alerte terroriste la plus idiote de l'histoire

Alerte rouge à l'usine Ford de Claycomo, ville des États-Unis située non loin de Kansas City, dans le Missouri. Mardi 18 juillet, les 2.500 employés ont dû être évacués par la police en raison d'un problème de sécurité majeur. Il faut dire que les autorités avaient reçu un appel téléphonique particulièrement inquiétant.

Au bout du fil, a déclaré le shérif du comté de Clay, un homme s'était en effet présenté comme un employé mécontent. Selon ses dires, il était barricadé dans l'un des sanitaires de l'usine, armé d'un AK-47, d'un pistolet et d'un demi-kilo d'explosif de composition C-4 (de la famille des plastics). Le genre d'avertissement qu'il est obligatoire de prendre au sérieux.





La menace est restée en suspens toute la nuit, jusqu'à ce que le matin du mercredi 19 juillet, les forces de l'ordre –FBI en tête– en arrivent à la conclusion que les allégations du forcené présumé n'étaient «pas crédibles», comme le rapporte le média économique Quartz.

Coup fumeux

La police du Missouri n'a alors pas tardé à arrêter Zachariah Peterson, 19 ans, suspecté d'être l'auteur du coup de fil. Après vérification, l'usine Ford a pu reprendre son fonctionnement normal. Selon Zachary Thompson, le procureur en charge de l'affaire, l'accusé était parfaitement conscient des conséquences potentielles de son canular: «Il a fait ça pour que l'une de ses connaissances n'ait pas à aller au travail.»

Ladite connaissance, dont l'identité n'a pas été révélée, ne serait pas mêlée à cette histoire de fausse alerte. Zachariah Peterson aurait agi seul, sans complice, et sans même prévenir l'intéressé(e), ce qui rend sa démarche d'autant plus ahurissante. S'agissait-il d'un ami qu'il trouvait surmené? D'une personne avec laquelle il avait très envie de passer la nuit? L'histoire ne le dit pas.

Interrogé par les autorités, le jeune homme a admis avoir utilisé une appli pour déguiser sa voix et s'être basé sur ses connaissances en C-4 acquises grâce à sa pratique du jeu vidéo Call of Duty. Il risque à présent sept années d'emprisonnement et jusqu'à 10.000 dollars d'amende (environ 9.000 euros), l'infraction qu'il a commise ayant été classifiée par la justice du Missouri comme un crime de catégorie D.

«Cette fausse alerte a créé une tension énorme au sein des forces de l'ordre, commente le shérif Will Akin, sans oublier les pertes financières subies par Ford en raison de l'arrêt de sa production.» À l'usine de Claycomo, qui fait travailler un total de 7.250 employés, on se souviendra longtemps de la nuit du 18 au 19 juillet 2023.