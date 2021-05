Vaccin.click, l'extension qui vous prend automatiquement un rendez-vous

L'ouverture de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à la population générale le 31 mai, sans condition de comorbidité ni de créneau resté vacant, annoncée par Jean Castex marquera peut-être un tournant relatif aux conditions de vie en temps de pandémie en France.

Elle sera aussi, comme l'ont déjà montré les derniers jours pour celles et ceux avides de se faire vacciner rapidement, le point de départ d'une gigantesque foire d'empoigne, d'une épuisante et frustrante course au créneau à l'échelle d'une nation.

À lire aussi Vous pourriez désormais fabriquer le vaccin Moderna chez vous

Le site Vite Ma Dose, ainsi que son option Chronodoses pour la détection des rendez-vous disponibles dans les vingt-quatre heures, ont déjà permis à nombre de personnes d'accéder à la vaccination en synthétisant et en simplifiant, via une interface unique, l'offre disponible à l'instant T.

Néanmoins et malgré les immenses services rendus, ces sites présentent un défaut inhérent à leur nature et qu'il serait malhonnête de leur reprocher: il est impératif de guetter les résultats de leurs sondages avec la constance d'un moine copiste et de rafraîchir les résultats comme un métronome frénétique pour espérer décrocher un créneau libre avant que d'autres, plus rapides, ne réussissent à s'en emparer.

Tout auto

Pour l'instant disponible pour Firefox uniquement et ne fonctionnant en lien qu'avec Doctolib, une extension nommée vaccin.click se propose d'aller plus loin.

Conçue par Kévin Dunglas, elle automatise l'ensemble du processus et permet à celles et ceux qui souhaitent l'utiliser de continuer à vaquer à leurs occupations tandis qu'elle planche à leur place.

Il suffit de l'installer, de procéder à quelques menus réglages (choix des centres, prise de rendez-vous automatique ou ouverture d'un onglet lorsqu'un créneau est détecté ouvert, etc.) puis de la laisser faire les choses à votre place, sans devoir vous ronger les sangs jusqu'au burn-out et fracasser votre touche F5 en espérant l'apparition d'un miraculeux sésame.

Vaccin.click, à désinstaller dès le rendez-vous pris pour éviter les doublons, pourrait donc s'avérer être très précieuse pour les nerfs dans les prochains jours, avant que ne s'ouvre la campagne à tout le monde sans condition –et plus encore lorsqu'elle battra son plein.

Mais, à l'instar de Vite Ma Dose, la simplicité de cette extension ne doit pas faire oublier qu'elle s'apparente, d'une certaine manière, à un cheat code à destination des personnes à l'aise avec les outils numériques, donc par nature injuste dans une société où l'«illectronisme», la fracture numérique, reste une cruelle réalité.

Les personnes ne disposant pas de ces savoirs, et elles sont nombreuses, devront donc prendre leur mal en patience –et espérer ne pas croiser la route du virus avant que les rendez-vous de vaccination ne puissent se prendre aussi facilement que chez le coiffeur.