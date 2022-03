Véhicule électrique: comment augmenter son autonomie?

C'est un dilemme que connaissent bien les possesseurs de voitures électriques qui effectuent souvent de longs trajets. Lorsque la batterie commence à faiblir et que l'énergie restante risque d'être tout juste suffisante pour vous porter jusqu'à destination, vaut-il mieux éteindre les fonctionnalités qui consomment de l'énergie ou se résigner et s'arrêter pour recharger?

Pour le savoir, Wired a établi une liste des options les plus consommatrices dans les véhicules électriques (EV). Sans surprise, la climatisation se trouve en tête. En effet, explique un ingénieur de chez Polestar, les voitures classiques utilisent, pour chauffer l'habitacle, de la chaleur produite par le moteur et autrement gâchée. Les véhicules électriques par contre, doivent utiliser de l'énergie stockée dans la batterie et qui ne servira donc pas à faire tourner les roues.

Selon Wired, éteindre la clim permet d'économiser 8,3 à 11 kilomètres par heure. Par ailleurs, si votre véhicule en est équipé, les sièges chauffants sont une manière de se réchauffer qui viendra grignoter bien moins d'autonomie que l'air conditionné: seulement 560 mètres par heure.

Préchauffer la batterie

Avant de se lancer dans un long trajet hivernal, il est plus que recommandé de réchauffer sa voiture alors qu'elle est encore branchée, explique à Wired Ashley Fly, une spécialiste en EV de l'université de Loughborough.

En effet, pour atteindre des performances optimales et ne pas s'user trop vite, la température de la batterie doit être contrôlée. Or, l'énergie nécessaire à atteindre sa température idéale est bien supérieure à celle dépensée pour la maintenir.

Bonne nouvelle en revanche: comparées au chauffage, les autres fonctionnalités de confort jouent très peu sur l'autonomie. Les éclairages grignotent moins de 300 mètres par heure. Les systèmes audio obèrent quant à eux 500 mètres par heure –et encore, lorsqu'ils jouent fort et en continu. Encore plus minimes, les chargeurs USB n'usent qu'une petite dizaine de mètres par heure.