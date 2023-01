Comment les véhicules électriques vont bouleverser l'ensemble du réseau

Le marché des véhicules électriques est en plein boum. En 2021, les ventes mondiales ont doublé par rapport à l'année précédente et ont même été multipliées par trois en Chine, rappelle Wired. Et c'est aux voitures électriques que le marché de l'automobile doit l'ensemble de sa croissance récente.

En 2023, le nombre de véhicules de ce type aura franchi la barre symbolique des 100 millions, et ce chiffre est réjouissant à plus d'un titre: déjà parce qu'un nombre croissant de voitures électriques est forcément une bonne chose concernant les émissions de CO 2 ; ensuite parce que ce parc automobile croissant peut être vu comme un nouveau réseau de stockage électrique à part entière.

Le chiffre suivant en dit long: 16.500 véhicules électriques suffisent à stocker autant d'énergie que l'ensemble des accumulateurs installés aux États-Unis fin 2020. Et grâce à l'installation de chargeurs bidirectionnels, les propriétaires de ces voitures pourront non seulement charger leur auto depuis chez eux, mais fournir leur domicile ou leur lieu de travail en énergie électrique. Une vraie révolution.

Gagnant-gagnant

Sur fond de mobilité électrique, c'est tout un monde qui se réinvente: si les lieux peuvent permettre de charger les véhicules et réciproquement, et si les voitures électriques elles-mêmes ont la possibilité de transférer l'énergie accumulée vers d'autres engins, tout devient possible. Le tout-électrique devient enfin envisageable, là où des obstacles comme le manque de bornes de recharge risquaient d'enrayer tôt ou tard cette belle progression.

Couplée à ces nouveaux dispositifs de stockage que sont les véhicules électriques, une utilisation intelligente de l'énergie solaire devrait, en outre, permettre de réduire le montant des factures. Tout le monde est possiblement gagnant, s'enthousiasme Wired.

D'autres changements attendus à partir de 2023 pourraient contribuer à changer la donne. Les véhicules électriques mis en réseau pourront ainsi décider, de façon semi-autonome, de céder de l'énergie à un véhicule ou à une entreprise qui en exprime le besoin. Cette dynamique va contribuer à créer un nouveau marché et une expansion de ces réseaux, ce qui aboutira sans nul doute au développement de nouveaux business models en matière de stockage et de livraison d'énergie.

Wired voit même plus loin, imaginant des changements sociétaux avec l'invention de disciplines sportives et de divertissements, le tout placé sous le signe d'une explosion de la créativité. Une vision euphorique et sans doute outrageusement optimiste... On ne doute pas que les plus machiavéliques ou les plus capitalistes de nos congénères ne manqueront pas de faire basculer ces jolis rêves vers le côté le plus obscur.