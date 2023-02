Pour son train blindé, Vladimir Poutine a fait construire des gares privées dans ses trois palais

Les médias occidentaux, ces derniers mois, ont beaucoup glosé sur le train blindé, considéré comme plus sûr que l'avion, que Vladimir Poutine privilégierait depuis 2021 pour ses déplacements dans le pays.

L'information se basait sur un article publié par le site d'investigation Dossier et le feuilleton connaît un second épisode plus croustillant encore, cette fois dévoilé par le média Proekt.

Vous lisez mal le russe? Rassurez-vous, c'est notre cas également, et Insider a fait l'effort de la traduction. Selon l'enquête de Proekt, le président russe ne se contenterait pas de disposer d'un train privé: parce que celui-ci doit bien s'arrêter quelque part, Vladimir Poutine aurait fait bâtir des gares plus privées encore à proximité immédiate de trois de ses datchas et palais connus, à Moscou, Valdaï et Sotchi.

L'enquête se base à la fois sur l'étude de l'imagerie satellite et sur de discrètes visites sur les lieux ou à leur proximité immédiate de reporters de Proekt.

Ça coûte une blinde

Valdaï est décrite comme un «Davos russe», dans les environ de laquelle Vladimir Poutine aurait fait bâtir l'un de ses palais. C'est là qu'il se serait réfugié en septembre 2022, quand l'ambiance commençait à vaguement tourner au vinaigre à Moscou à la suite du décret de mobilisation décidé pour alimenter la guerre en Ukraine en chair à canon.

Dans le village de Dolgie Borody à proximité immédiate dudit palais, un reporter de Proekt aurait ainsi approché une gare flambant neuve, hautement sécurisée et à laquelle est rattachée un héliport, avant de se faire chasser par des gardes armés.

Selon les images satellites, cette «gare à domicile» aurait été construite en 2019, et un ingénieur ferroviaire disant avoir travaillé sur le projet a expliqué au journaliste de Proekt que seuls les rails menant quasi directement au palais du président russe avaient été refaits.

Une autre de ces gares personnelles aurait été découverte par Proekt à Novo-Ogariovo, dans les environs de Moscou. Le média avait déjà enquêté sur les lieux en 2020, lorsqu'il avait révélé que Vladimir Poutine avait fait réaliser une copie exacte de son bureau au Kremlin dans cette vaste résidence privée, alors qu'il s'y réfugiait pour se protéger de la pandémie de Covid-19.

Le terrain nécessaire à la construction de cette seconde gare, placée derrière des palissades et hérissée de caméras de sécurité, aurait été saisi à un propriétaire local par le Service fédéral de protection de la Fédération de Russie (FSO), dédié à la sécurité personnelle du président.

Il reste enfin un palais à Vladimir Poutine, et non des moindres: celui de Botcharov Routcheï, dans les environs de Sotchi. Il est le plus vaste, le plus luxueux, le plus pharaonique. Il fut l'objet d'une enquête d'Alexeï Navalny et de ses équipes, qui a coûté cher à l'opposant.

Il méritait bien évidemment aussi sa petite gare: c'est le troisième de ces édifices très privés, bien planqué là encore derrière des murs épais, qu'a identifié Proekt lors de sa petite enquête ferroviaire.