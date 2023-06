Une voiture autonome écrase un chien

«Inévitable»: c'est ainsi que la société Waymo (filiale du groupe Alphabet), qui commercialise des voitures autonomes aux États-Unis, décrit l'accident impliquant l'une de ses automobiles. Bilan de ce drame, survenu à San Francisco le 21 mai: un chien est mort. TechCrunch et Ars Technica, qui relaient cette nouvelle, ont obtenu de plus amples informations sur l'événement.

Le «robotaxi» était placé en mode conduite autonome, avec un opérateur humain installé derrière le volant à de simples fins de contrôle. La Jaguar I-Pace autonome de Waymo «roulait sur Toland Street vers le sud-ouest [de la ville californienne] lorsqu'un petit chien a traversé la rue devant elle. [La Waymo] a alors percuté le chien, qui n'a pas survécu», indique le rapport de collision publié par l'entreprise.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

L'accident s'est déroulé à quelques mètres d'undépôt Waymo, qui était la destination du véhicule. Cet entrepôt de plus de 11.000 mètres carrés accueille au moins cinquante voitures autonomes. La vitesse maximale autorisée dans les alentours est de 25 miles par heure, soit environ 40 km/h.

La faute d'une «trajectoire inhabituelle»

Ne souhaitant pas que la mort de ce chien constitue le début d'une longue polémique sur la dangerosité des véhicules autonomes, Waymo a assez rapidement publié une déclaration lui permettant de se dédouaner: «L'enquête est en cours, mais les vérifications initiales confirment que le système a correctement identifié le chien, qui a surgi de l'arrière d'un véhicule en stationnement. Mais il n'a pas pu éviter de le heurter.»

La voiture aurait-elle pu piler sans risquer d'être emboutie par un autre véhicule ou de mettre en danger son occupant? La question reste ouverte, mais dans ce cas précis, Waymo explique que c'est à cause de la «trajectoire inhabituelle» du chien, courant à «une vitesse élevée, en direction du côté du véhicule» que le drame est survenu.

«La confiance [qui nous est portée] et la sécurité de nos communautés sont les choses les plus importantes qui soient, et nous poursuivrons ces objectifs jusqu'au bout», insiste la marque dans sa réponse à TechCrunch. Ars Technica affirme que les véhicules de Waymo n'avaient encore jamais provoqué d'accident mortel.