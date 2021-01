La voiture connectée, nouveau lieu du crime et de l'enquête

Le 26 juin 2017, le corps de Ronald French, un mécanicien automobile, a été retrouvé dans un champ de maïs du comté de Kalamazoo, dans le Michigan.

Durant deux ans, l'enquête a piétiné sans aboutir à la moindre piste. Jusqu'à ce que la police se tourne vers une nouvelle source d'indices: la voiture de la victime.

En examinant les données enregistrées dans la Chevy Silverado, le pick-up de Ronald French qui avait été dérobé lors de sa disparition, les policiers ont découvert des enregistrements de voix utilisés pour demander au système «mains libres» de passer un morceau d'Eminem à la radio.

Il se trouve que cette voix appartenait à Joshua Wessel, un collègue de Ronald French qui bricolait des voitures avec lui. En juillet dernier, Joshua Wessel a été arrêté et inculpé du meurtre, raconte NBC News.

Avec l'avènement des voitures connectées, qui récoltent des données sur à peu près tout ce que nous faisons dans notre véhicule, la police criminelle dispose d'une véritable mine d'informations.

Aucun secret pour votre auto

On peut ainsi retracer le trajet d'une voiture, observer ses freinages et accélérations, lorsque les portes sont ouvertes ou fermées, ou même décrypter les messages textuels ou vocaux envoyés par le téléphone lorsque celui-ci est connecté au tableau de bord via USB ou Bluetooth.

«J'entends souvent dire que la voiture est un smartphone sur roues», remarque Andrea Amico, le fondateur de Privacy4Cars, une application qui protège les données privées dans les voitures connectées. «Mais c'est très réducteur: si vous prenez toutes les données enregistrées dans une voiture, le smartphone est un simple jouet. La voiture dispose de caméras, d'un GPS, d'un accéléromètre. Elle sait même combien vous pesez.»

Bientôt, grâce aux applications qui permettent d'informer le conducteur lorsqu'il s'endort au volant, on disposera même d'enregistrements vidéo de l'intérieur de l'habitacle.

Munis de tous ces éléments, les policiers sont capables de retracer la journée et l'attitude d'un suspect. Peut-être conduit-il plus vite que d'habitude, traduisant une certaine nervosité? Que les portes arrières ont été ouvertes, indiquant la présence de complices éventuels?

L'extraction des données des voitures fait aujourd'hui partie des procédures courantes dans plusieurs comtés des États-Unis, y compris pour des petits délits.

«Nous effectuons deux ou trois opérations de ce type par semaine», témoigne Chris Prevette, un sergent chargé des enquêtes dans l'unité de police criminelle de l'État du Michigan. Récemment, il a ainsi confondu un voleur de voitures en récupérant le journal de bord du trajet effectué la nuit du vol.

En France, on se souvient aussi du meurtre d'Alexia Daval, affaire dans laquelle le véhicule professionnel de son mari Jonathann a été au cœur de l'enquête. «De plus en plus de voitures sont équipées de cartes SIM, afin d'obtenir une connexion internet. Et comme votre smartphone, la voiture borne à chaque antenne-relais», explique à ce sujet Pauline Ducamp pour BFM TV.

Et d'ajouter: «Il est alors simple de détecter dans quels secteurs est passé la voiture, de la même façon qu'un smartphone pourra être tracé avec précision grâce à un relevé téléphonique.»

C'est grâce à ces indices que les enquêteurs ont pu déduire que Jonathann Daval avait quitté la maison la nuit précédant la disparition, vers 1 heure du matin.