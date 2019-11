Des voitures électriques rechargeables en seulement 10 minutes

Quand un plein d'essence ou de gasoil ne prend que quelques minutes, un plein d'électricité peut durer beaucoup plus longtemps: entre une demi-heure pour les recharges rapides en station service et plusieurs heures via la prise de courant de la maison.

Cela pourrait bientôt changer: selon la revue Joule, des chercheurs de l'université d'État de Pennsylvanie ont mis au point une batterie lithium-ion pouvant être chargée en dix minutes seulement pour une autonomie comprise entre 200 et 300 miles (320 et 480 kilomètres).

Pour y arriver, ils procèdent à une recharge à haute température: la batterie atteint alors une soixantaine de degrés pour emmagasiner environ 400 kWh. Jusqu'à maintenant, on évitait de les charger ainsi, car une batterie qui chauffe, c'est une batterie qui s'use plus vite.

Mais celle developpée –encore au stade expérimental– peut supporter le choc. Quand des accumulateurs classiques rendraient l'âme après soixante cycles de charge à ce rythme, ceux-ci pourraient en supporter jusqu'à 2.500.

Les chercheurs continuent à plancher sur leur découverte: «Nous travaillons sur la charge d'une batterie à haute densité énergétique en seulement cinq minutes, sans que cela ne l'endommage», a annoncé Chao-Yang Wang, un des ingénieurs à l'œuvre.

Et s'il leur reste un peu de temps, qu'ils n'hésitent pas à améliorer aussi celles de nos smartphones.