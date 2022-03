Depuis votre ordinateur, envoyez des textos à des Russes à propos de la guerre en Ukraine

C'est un outil brillant qui pourrait avoir son importance dans la lutte contre la propagande du Kremlin quant à la guerre en Ukraine et pour percer, message après message, l'imposante chape de plomb tombée sur l'information et l'expression publique en Russie.

Comme le rapporte notamment le Wall Street Journal, une équipe de développeurs polonais nommée Squad303 a réussi à mettre la main sur 20 millions de numéros de téléphone et 140 millions de courriels appartenant à des citoyens et citoyennes russes.

Ils ont ensuite mis en place une plateforme, accessible via 1920.in, permettant à quiconque possédant une connexion internet d'envoyer un message sur la guerre en Ukraine et ses réalités à une personne aléatoire, de l'autre côté du rideau de fer 2.0 baissé par le Kremlin.

Comparant le projet à la Radio Free Europe de l'ère de la Guerre froide, un porte-parole de Squad303 explique que le but est de «percer le mur numérique de la censure de Poutine et de s'assurer que les Russes ne sont pas complètement coupés du monde et de la réalité de ce que leur pays est en train de faire en Ukraine».

This is crazy. The person questioned me being American so I had to prove it. I’ve sent over 200 messages thanks to @squad3o3 to Russian cell phones. This one got me, it roughly translates to “it’s terrible in Russia” @xxNB65 @YourAnonNews @xenasolo @ZelenskyyUa got a new friend🙏 pic.twitter.com/UOunxs2aIJ