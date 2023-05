Tests concluants pour l'étonnant drone hélicoptère d'Airbus

Sacrée satisfaction pour Airbus: un prototype de son VSR700, hélicoptère autonome capable, sur le papier, d'intervenir en mer quelle que soit la météo, a brillamment passé la première batterie de tests effectués en conditions réelles. Cela inclut de nombreux décollages et atterrissages réalisés en parfaite autonomie malgré de fortes rafales de vent.

De tels appareils n'ont rien de simples gadgets, insiste New Atlas: à terme, l'objectif est qu'ils puissent être utilisés dans le domaine militaire, et notamment dans le cadre d'opérations maritimes. C'est d'ailleurs avec la direction générale de l'Armement que le fabricant Airbus Helicopters, précédemment connu sous le nom d'Eurocopter, a mené les fameux essais si concluants.





En tout, ce sont pas moins de quatre-vingts opérations qui ont été menées à des fins expérimentales, chacune incluant un décollage et un atterrissage au large des côtes bretonnes. L'ensemble des résultats obtenus permet de confirmer les performances saisissantes de l'Airbus DeckFinder, un système capable de faire décoller et atterrir les drones avec une grande précision (10 à 20 centimètres de marge d'erreur), précise Defense Zone.

Point fort parmi d'autres: ces phases ne nécessitent pas de système GPS ou GNSS (pour «global navigation satellite system», «sytème de positionnement par satellites»), et aucune visibilité n'est nécessaire grâce à un dispositif constitué d'un radar de surveillance maritime et d'un capteur électro-optique.

Du souffle

À la tête du programme chez Airbus Helicopters, Nicolas Delmas se réjouit du comportement du VSR700 lors de ces tests: «C'était une étape importante [...] car elle nous a permis de valider les excellentes performances du drone en conditions opérationnelles, représentatives de ses futures missions.» Il ajoute que le VSR700 a montré son aptitude à fonctionner même sous des vents violents de 40 nœuds, soit tout en haut du rang 8 sur l'échelle de Beaufort (graduée entre 0 et 12). Description de ce palier, selon Wikipédia: «tourbillons d'écume à la crête des lames, trainées d'écume, vagues de 5,5 à 7,5 m». Tout de même.

Capable de transporter une charge utile de 100 kilogrammes (kg), le VSR700 peut supporter une masse maximale au décollage de 700 kg –d'où son nom. Il est propulsé par un unique moteur diesel Thielert Centurion 2.0 d'une puissance de 115 kW. Dimensions du rotor: environ 7 mètres. Sa vitesse de croisière peut atteindre 220 km/h et il présente une autonomie de dix heures, soit le double d'un hélicoptère standard. Il peut en outre monter à 20.000 pieds, soit environ 6.000 mètres.

Doté de capteurs dernier cri, d'une taille réduite, l'appareil développé par Airbus est destiné à mener plusieurs types de missions: reconnaissance, surveillance, mais aussi opérations de lutte anti-sous-marine et interventions destinées à secourir frégates et destroyers. Un second prototype devrait être éprouvé avant la fin de l'année 2023, à bord d'un navire du programme de frégates multi-missions (Fremm) de la Marine française.