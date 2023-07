Wild Hornet, le nouveau drone ukrainien qui fait des ravages

On vous avait parlé des drones en carton utilisés par l'armée ukrainienne, représentation parfaite des enjeux de la guerre dite low cost. Mais la contre-offensive de l'Ukraine, initiée depuis plusieurs semaines, a un nouveau héros: le Wild Hornet (ou «frelon sauvage», à ne pas confondre avec son petit-cousin Black Hornet, qui fait partie du nouveau paquet d'aide militaire annoncé mercredi 12 juillet par la Norvège).

Le Kyiv Post rapporte la place capitale prise par les Wild Hornets, ces drones rapides, peu chers et multifonction. En lançant sa contre-offensive, l'armée ukrainienne est vite tombée sur un os: comment déloger les troupes russes plus nombreuses, mieux équipées, et solidement installées dans leurs tranchées?





La réponse pourrait venir des Wild Hornets. Ces drones, assemblés à la main par des volontaires ukrainiens, servent à la fois de kamikazes téléguidés, de mini-bombardiers et d'éclaireurs. Leur ballet incessant sur la ligne de front permet de semer le chaos parmi les troupes russes.

Il faut dire que les caractéristiques du Wild Hornet parlent pour lui: petit, il peut transporter jusqu'à 2 kilos de charge, soit le poids d'une roquette anti-tank. C'est quatre fois plus que les DJI Mavic 3, les drones les plus utilisés par l'armée ukrainienne, qui ne peuvent transporter que l'équivalent d'une grenade à main.

Il a tout pour plaire

Son coût de production est de 400 dollars (environ 360 euros) contre 2.000 à 3.000 dollars (1.800 à 2700 euros) pour un Mavic 3. Il vole cinq fois plus vite (150 km/h contre 30 km/h) et présente l'avantage d'être customisable selon la mission, ce qui est beaucoup plus compliqué avec les Mavic 3, arrivant assemblés tout droit de Chine.

Enfin, les Wild Hornets ont l'avantage de ne pas utiliser de système GPS, ce qui les rend intraçables par les soldats russes qui souhaiteraient remonter jusqu'à leurs pilotes. Bref, on n'est pas loin de l'outil parfait.

Seul petit bémol, puisqu'il en faut bien un, la demande est devenue trop importante pour Dmytro Prodanyuk, développeur web et inventeur du Wild Hornet. Lui et sa petite équipe de cinq volontaires n'arrivent plus à suivre et ce, malgré d'importantes levées de fonds.

La production atteint 150 drones par mois, et il espère très vite passer à 400, précisant cependant que les besoins actuels se comptent plutôt en dizaine de milliers.