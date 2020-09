Xbox rend le contrôle aux familles

Le jeu vidéo est une chose merveilleuse, il peut cependant parfois compliquer la vie des familles. Et alors que, dans l'impitoyable guerre pour l'attention, le patron de Netflix Reed Hasting note que son rival le plus dangereux est Fortnite et fait tapis sur le binge watching, Microsoft et Xbox prennent d'une certaine manière, avec l'app Family Settings, un chemin un peu différent, une sorte d'auto-limitation de leur pouvoir d'attraction, une voie peut-être plus responsable –avec l'inclusivité, c'est un thème désormais cher à la firme, dans les faits comme dans sa communication.

«Nous pensons que le gaming a cette capacité unique de créer du lien entre les individus et de les divertir, nous explique Dave McCarthy, Corporate Vice President of Xbox Operation. Néanmoins, nous pensons également que le gaming doit être l'un des éléments d'une vie équilibrée. […] Nous avons conçu l'app Xbox Family Settings en nous basant sur de longues études menées avec les parents. Elles nous ont donné une vision claire des outils dont ils souhaitaient disposer, comme la limitation du temps d'écran, les filtres de contenus ou les options sociales par exemple.»

Équilibrisme parental

Bien qu'il soit devenu difficile de nier les bienfaits des jeux vidéo sur les jeunes personnes (maîtrise de nouveaux langages, développement de la mémoire, coordination gestuelle, bénéfices cognitifs et capacité d'attention, socialisation, santé mentale, etc.), leur immense force centripète peut couper les gamers d'autres activités indispensables à leur développement.

«Un dernier niveau!» «Allez, une dernière vie!» «Pitié, juste une dernière course!» «Attends, je peux pas laisser mes potes comme ça!»: pour les parents, il est parfois difficile d'arracher le pad des mains de leur progéniture. Il est même tentant de ne pas le faire: pendant ce temps, on peut tranquillement vaquer à ses occupations et notamment à celle, si rare, si précieuse, si vitale, consistant à ne rien faire. Et, justement, à ne pas avoir à lutter: un peu d'aide, un cadre aux tractations seront donc les bienvenus.

«L'un des bienfaits principaux de cette app, poursuit Dave McCarthy, est qu'elle facilite la création du dialogue au sein des familles, sur la manière dont le gaming doit s'équilibrer avec les autres activités et responsabilités, comme le travail scolaire ou le fait de passer du temps avec ses amis. Sur le long terme, nous espérons que ceci aidera les familles à construire des expériences positives et responsables autour du jeu vidéo.»

Sur le plus court terme, les tentations seront pourtant immenses: business reste business, et Microsoft réaffirme avec force son envie de faire du jeu vidéo l'un des poumons financiers de son activité globale. Les Series X et Series S, bolides d'une nouvelle génération forcément très attendue, débouleront le 10 novembre. La plateforme de streaming xCloud permet aux gamers du giron Microsoft de jouer depuis (presque) n'importe où et (presque) n'importe quel écran.

Surtout, la firme n'a de cesse de renforcer son Game Pass, une riche bibliothèque de jeux accessibles contre un abonnement mensuel. Avec désormais 15 millions d'abonné·es, l'entreprise se permet même le rachat de studios et éditeurs de tout premier ordre –7,5 milliards pour Bethesda, quand même– pour garantir la pérennité de son offre, l'une des plus impressionnantes du secteur.