Le Zephyr S, un dirigeable pour conquérir la stratosphère

On ne sait pas encore tout des objectifs qu'il est censé remplir, mais en tout cas, le Zephyr S est opérationnel. Cet engin volant au look assez inhabituel («un croisement entre une bête préhistorique et un vaisseau spatial», écrit la BBC) ferait presque peine à regarder, d'autant plus que même sa phase de lancement est loin d'en mettre plein les yeux.

Il faut le voir pour le croire: lancer ce dirigeable nécessite la présence physique de cinq à six personnes sur la piste de décollage. Après avoir soulevé ses 60 kilogrammes, elles se mettent toutes à courir dans un élan conjoint, avant de le propulser manuellement vers le ciel –comme on le ferait avec un simple avion de papier. Mais une fois lancé, cet étrange squelette doté de panneaux solaires n'a plus besoin de personne pour aller toujours plus haut.





Les deux petits propulseurs de l'engin se mettent en effet en action pour l'aider à gagner progressivement en altitude. Il lui faudra jusqu'à dix jours pour parvenir jusqu'à son objectif: la stratosphère (la couche de l'atmosphère terrestre située entre 12 et 50 kilomètres d'altitude). C'est là, quelque part entre 18,3 km et 21,3 km d'altitude, qu'il s'installera durablement.

Pour l'heure, l'US Army n'a pas explicité la nature des missions qu'elle comptait confier au Zephyr S et à ses successeurs; mais ce qui est certain, c'est la volonté du fabricant (un certain Airbus, qui a récupéré ce projet en 2013) de battre un certain nombre de records. L'un d'eux, celui du plus long vol jamais enregistré, date de 1959: le pilote Robert Timm et son copilote John Cook avaient alors passé 64 jours, 22 heures et 19 minutes dans leur Cessna 172 Skyhawk, en étant régulièrement ravitaillés par camion.

Durant l'été 2022, le Zephyr S est passé à quelques heures d'effacer ce record: au bout de 64 jours et des poussières, il a fini par s'écraser dans le désert d'Arizona, après avoir parcouru la bagatelle de 56.300 kilomètres. Le prochain essai sera probablement le bon.

Éternel mais pas inoffensif

C'est en 2002 que le premier Zephyr a été conçu: on le doit au Britannique Chris Kelleher, pionnier de l'aviation qui rêvait de concevoir un engin capable de «voler éternellement» dans la stratosphère. Pour mettre ce projet en œuvre, il a choisi de tout miser sur l'énergie solaire et les matériaux ultra-légers.

Cette conquête de la stratosphère, qui ne date pas d'hier (le physicien suisse Auguste Piccard fut le premier à l'atteindre en 1931, grâce à un ballon rempli d'hydrogène), n'est pas uniquement affaire de records. Pouvoir y maintenir presque éternellement des HAPS (high altitude pseudo-satellites ou dirigeables de haute altitude) tels que le Zephyr S, c'est étendre la couverture et la puissance des réseaux 4G et 5G, mais également contribuer à une détection plus fine des feux de forêt. Plus rapides, plus flexibles et moins chers que les satellites, ces engins sont apparemment l'avenir.

D'autres projets de HAPS, comme la structure cylindrique actuellement peaufinée dans la fameuse ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, visent à faire de la stratosphère the new place to be. Mais les climatologues mettent la communauté scientifique en garde: l'impact ne sera pas neutre. La présence d'engins propulsés à l'aide d'hydrogène pourrait tout particulièrement contribuer à la destruction de la couche d'ozone. «Les polluants restent plus longtemps dans la stratosphère que dans l'atmosphère», prévient en outre Michaela I. Hegglin, professeure en chimie atmosphérique à l'université de Reading (Royaume-Uni).

Mais les contrats étant lancés, l'impact environnemental passe clairement au second plan. Dès la fin de l'année 2024, un Zephyr devrait être lancé à des fins commerciales, un deal ayant été trouvé avec un géant des télécommunications.