Marre de votre réunion sur Zoom? Sabotez-la!

Comme une bonne partie de l'humanité, sans doute êtes-vous las de ces heures passées à regarder, sur un écran, vos collègues dans le blanc des yeux, lors d'interminables réunions sur Zoom qui auraient pu se régler en un seul courriel.

Comme le relate The Verge, l'artiste Sam Lavigne a la solution pour couper court à cette «Zoom fatigue» qui pèse sur vos humeurs comme un cheval mort: un petit logiciel de sa création nommé Zoom Escaper.

Comme son nom l'indique, Zoom Escaper permet d'inventer de solides prétextes pour échapper en deux clics aux conférences mortifères. Il suffit, comme le détaille le tutoriel vidéo ci-dessous, de télécharger un petit logiciel permettant de diriger le son de vos conférences vers le site en question.

Sabotage

Celui-ci offre diverses options: un bébé qui hurle, un chien qui aboie, des perturbations de connexion, un insupportable écho, d'affreux bruits de travaux, voire une personne urinant de manière un peu trop bruyante.

Et si ce n'était pas suffisant, The Verge rapporte également que Sam Lavigne a une solution plus radicale encore. Il est également le créateur d'un autre logiciel nommé Zoom Deleter: tournant en tâche de fond, il vérifie en permanence la présence éventuelle de Zoom sur votre ordinateur, puis l'efface immédiatement s'il est détecté.

Sam Lavigne avait précédemment été responsable d'autres beaux projets anti-productivité, notamment The Good Life, qui contre inscription permettait de recevoir 225.000 mails issus du scandale Enron en 2001, ou Slow Hot Computer, qui transforme à volonté votre ordinateur dernier cri en une vielle machine poussive et bouillante.